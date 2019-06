De Groot maakt erelijst compleet met winst in Parijs

Hon­da-top­man Tanabe: We mikken er op dat Max nog een overwin­ning pakt dit jaar

14:00 Na alle drama met Renault praat Max Verstappen dit jaar alleen maar lovend over de nieuwe motorleverancier bij Red Bull Racing, Honda. En de Japanse topman Toyoharu Tanabe is ook gelukkig met de Limburger. ,,In de communicatie met Max staat alles in het teken van de motor verbeteren.’’