De Groot verdedigt Wimbledon-titel met succes

PSV wint niet in oefenduel met Neuchâtel Xamax

17:16 PSV is er niet in geslaagd een oefenwedstrijd tegen Neuchâtel Xamax te winnen. De landskampioen speelde tijdens een trainingskamp in Verbier met 1-1 gelijk tegen de club die onlangs naar de hoogste klasse in Zwitserland promoveerde. Vorige week had PSV een vriendschappelijke wedstrijd tegen Anderlecht met 5-3 verloren.