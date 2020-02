‘De harde grappen, daar lach ik zelf vaak het hardst om’

Door Arjan Schouten



Wat een geluk dat een grap voor Sjinkie Knegt niet hard genoeg kan zijn. Onder teamgenoten gaat hij tegenwoordig door het leven als ‘de fakkel’. En moet hij in de training een nieuwe oefening doen dan is er altijd wel iemand die roept dat hij ‘wel eens voor hetere vuren heeft gestaan’. ,,Ik moet er elke dag wel een paar aanhoren. En dan lach ik er zelf vaak het hardste om’’, zo geeft Knegt grijnzend toe in Dordrecht, waar hij dit weekend zijn rentree maakt, ruim een jaar na het ongeluk met zijn houtkachel waar hij ernstige brandwonden bij opliep. ,,Of ik er wel klaar mee ben, nu? Nee, hoor. Het is gebeurd, dan kunnen er ook maar beter met z’n allen om lachen, toch? Beter dan dat we in een hoekje gaan zitten huilen.’’



Bij de wereldbekerfinale is de terugkeer van Knegt hét verhaal, maar dat is voor de 30-jarige Fries geen reden om nog eens ernstig terug te kijken. Nuchter als hij is vertelt hij liever dat hij schaatsend ‘nergens meer last van’, behalve van de compressiekousen die hij nog draagt tot op zijn knieën. ,,Acht maanden terug had ik toch nog niet durven denken dat ik hier zou staan. Maar drie maanden terug wist ik het al wel weer, hoor.’’