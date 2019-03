De ideale cappuccino van Céline en Beitske blijft hard trainen

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Marianne Timmer staat nog steeds graag op de schaats, al is het vaak recreatief. Of voor het goede doel, zoals deze week toen de Hierdense oud-topschaatsster een clinic organiseerde op de ijsbaan in Hoorn. Met Sven Kramer kwam Timmer in actie voor Spieren voor Spieren. Mooi!

Baanwielrenner Sam Ligtlee had na het WK in Polen wel even behoefte aan wat quality-time. De reis ging naar Curacao, waar ook grote zus en oud-baanwielrenster Elis vertoefde. Maar Sams vriendin Mandy Altena ging ook mee, wat romantische beelden opleverde.

Ondertussen blijft autocoureur Beitske Visser stug doortrainen. De in Dronten opgegroeide snelheidsliefhebster is nog steeds in de race voor een stoeltje in de felbegeerde W-Series, in de volksmond de Formule 1 voor vrouwen. En moet daarom topfit zijn, want over een paar weken wacht het tweede selectieweekend!

Hij is er ondersteboven van, the sky is the limit, ja gooi er maar wat oneliners tussendoor die hier op kunnen slaan. Tienkamper Eelco Sintnicolaas heeft nog steeds plezier in trainen, zeker nu hij de blessureperiode achter zich lijkt te laten. Het vizier staat op de meerkampwedstrijd in Götzis in mei dit jaar. En voorlopig vermaakt de Apeldoorner zich prima!

Sommige topsporters blijken ook heel andere talenten te hebben. Zoals Céline van Gerner, de topturnster uit Emmeloord. Die blijkt ook een hele goede cappuccino te kunnen maken. Dat bewijst ze op deze video. Lekker!