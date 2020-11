De jaren beginnen te tellen, maar Kenny van Weeghel wil nog één keer bewijzen bij de wereldtop te horen

VIDEO Zwolse wheeler Kenny van Weeghel gaat nu ook eens genieten van een medaille

17 augustus Twintig jaar rijdt hij al mee aan de top en wheeler Kenny van Weeghel uit Zwolle is nog lang niet moe. Op 37-jarige leeftijd – volgende maand wordt hij 38 – traint de oud-Elburger voor het EK voor paralympische atleten in Berlijn, dat maandag begint. Daar houdt het niet mee op, want ook de Paralympics van Tokio in 2020 wil hij nog meemaken. ,,Ik ben nu aan het leren om bewust te genieten van succes. Dat heb ik nooit gedaan.’’