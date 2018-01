De Jong blijft: 'PSV wil met mij erbij voor de titel gaan'

De Jong (27) was wel gevleid door de Mexicaanse interesse. ,,Ze hebben er echt werk van gemaakt de afgelopen tijd. De president van Club América heeft zich persoonlijk hard gemaakt voor mijn komst en daar heb ik veel respect voor. Er lag een fantastisch aanbod, en het had een mooie stap kunnen zijn, maar het is gewoon niet het moment. Ook niet door de blessure van Jürgen Locadia. Die is voorlopig nog niet terug. Misschien dat de stap naar Mexico nog wel een optie is in de toekomst. Ik wacht het af.’’



De Jong stond afgelopen zomer al eens op het punt om PSV te verruilen voor Girondins Bordeaux. Maar toen ketste die transfer op het allerlaatste moment af op het veto van de grootaandeelhouder van de Franse club. De Jong: ,,PSV heeft toen heel goed meegewerkt, daar lag het niet aan. En toen dat niet doorging ben ik zelf niet in teleurstelling blijven hangen. Dat gaat nu ook niet gebeuren. PSV stelt het kampioenschap centraal en ga ik vol in die ambitie mee. Een derde keer de titel pakken met PSV zou misschien wel het best denkbare afscheid zijn.’’ De Jong heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2020.