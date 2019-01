De Jong denkt nu toch aan Barça, Reims wil Zeneli

De transfermarkt is begin deze maand geopend. Mis tot en met 31 januari niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Zeneli in belangstelling van het Franse Stade Reims

Arber Zeneli van SC Heerenveen staat in de belangstelling van Stade de Reims, dat tiende staat in de Franse Ligue 1. De club is op zoek naar aanvallende versterkingen. Reims heeft slechts 17 keer gescoord in 21 competitiewedstrijden.

Anderhalve week geleden zei Zeneli nog dat de kans klein is dat hij deze maand vertrekt. Hij geeft in principe de voorkeur aan een zomerse transfer. De Zweedse Kosovaar heeft nog een contract van een halfjaar in het Abe Lenstra-stadion. Heerenveen kan dat verlengen door een optie te lichten.

Een andere buitenspeler van Heerenveen, Marco Rojas, is in gesprek met een Deense club. In tegenstelling tot Zeneli komt de Nieuw-Zeelander amper aan spelen toe in het Abe Lenstra-stadion.

Volledig scherm Arber Zeneli. © ANP Pro Shots

Real Madrid denkt aan Bernardo Silva

Real Madrid zou volgens Daily Star interesse hebben in Manchester City-middenvelder Bernardo Silva. De 24-jarige Silva staat volgens de Engelse krant op het verlanglijstje van Real Madrid als vervanger op de lange termijn voor Luka Modric.



City zou Silva echter zelf ook graag willen behouden als opvolger van David Silva. Aan de middenvelder zou een prijskaartje van zo'n 80 miljoen euro hangen. De Portugees kwam in de zomer van 2017 over naar Manchester van AS Monaco. Daarvoor speelde hij in eigen land bij Benfica.

Volledig scherm Bernardo Silva in actie namens Manchester City. © AFP

Excelsior richt zich op Braken

Excelsior haalde nog geen versterking in de winterstop, maar denkt nu toch na over een aanwinst. Trainer Adrie Poldervaart vertelde bij De Tafel van Kees op Fox Sports dat ze graag Sven Braken zien komen. De aanvaller wil graag vertrekken bij NEC.

Miljoenenbod Liverpool op 19-jarig talent

Volledig scherm Joao Felix © EPA Liverpool heeft een bod gedaan van ruim 65 miljoen euro op de middenvelder Joao Felix van Benfica, maar de Portugese topclub heeft dit afgewezen. Mocht Liverpool het bod op de 19-jarige aanvallende middenvelder verhogen en geaccepteerd zien worden dan zou het de duurste aankoop ooit zijn na Virgil van Dijk en Alisson.

