De Jong en De Vroome struikelen over laatste horde: geen Australian Open

De 21-jarige De Jong moest zijn meerdere erkennen in de Tsjech Tomas Machac, die hem in een partij die iets langer dan een uur duurde, met 6-2 6-3 de baas was. De Vroome, 25 jaar, kwam wat dichter in de buurt van het hoofdtoernooi. Ze verloor uiteindelijk in drie sets van de Zwitserse Stefanie Vögele: 3-6 6-4 5-7.