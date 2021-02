De Jong na eerste individuele wereldtitel: ‘Ik dacht, dit gaat 'm niet worden’

Eerst redde titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechië het net niet (3.58,57) en daarna kwamen haar rivalen Irene Schouten (derde in 3.59,75) en de Russin Natalia Voronina (zevende in 4.02,85) eveneens tekort.

,,Ik was even bang dat ik zelfs het podium niet zou halen met mijn tijd”, bekende De Jong, die vorige maand haar Europese allroundtitel prolongeerde. ,,Toen Sablikova net boven mijn tijd bleef steken, dacht ik: ‘nou ja, ik heb in elk geval brons’. Maar nadat Schouten en Voronina het ook niet hadden gehaald, kwam alle spanning er bij mij uit. Ik wilde zo graag een keer wereldkampioen worden. Daar droom ik al jaren van. Al het harde werk is nu beloond.”

De Jong moest op het vrijwel verlaten middenterrrein in het sfeerloze Thialf ook nog even denken aan twee jaar geleden. Toen leek ze in Inzell al haar eerste individuele wereldtitel bij de WK afstanden binnen te halen. Sablikova was haar dankzij een ijzersterke slotronde echter nog net te snel af: 3.58,91 tegen 3.59,41. ,,Nu zijn de rollen omgedraaid, nu valt het eindelijk mijn kant op. Steeds was het net-niet, maar nu is het net-wel voor mij.”

Nieuwe schaatsschoenen

De Jong, die bij de Winterspelen van 2018 brons behaalde op de 3000 meter, wist zich vorig seizoen tot haar grote teleurstelling niet te plaatsen voor de WK afstanden. Wanhopig en in tranen vroeg ze zich af hoe ze verder moest bij Team Jumbo-Visma. Onder leiding van coach Jac Orie hervond De Jong echter vrij snel het goede schaatsgevoel en dit seizoen blijft ze zichzelf verbeteren, ook dankzij de nieuwe schaatsschoenen die ze in december ging gebruiken. Ze kan daardoor sneller en stabieler haar rondjes rijden.

,,Al mijn frustratie heb ik omgezet in energie. De vechtmodus staat aan, ik toon mijn sterke kop weer. Dat kon je in mijn race ook terugzien. Ik reed absoluut niet op safe, het was alles-of-niets. Ik wilde achteraf mezelf niets kunnen verwijten. Gelukkig was het deze keer goed genoeg voor goud. En ik ben nog niet klaar hier. Op de ploegachtervolging en 1500 meter ga ik er ook helemaal voor.”

De Jong vierde na de spannende ontknoping een spontaan en emotioneel feestje met haar jongere zus Michelle, die als WK-reserve op de 500 meter ook tot de Friese schaatsbubbel behoort. ,,Heel bijzonder om op zo’n moment even te kunnen knuffelen met iemand van wie je houdt.”

Volledig scherm Antoinette de Jong reed naar het goud op de 3 kilometer. © AP