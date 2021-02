De Jong onttroont Sábliková op 3 kilometer, brons voor Schouten

Titelkandidaat Voronina reed bijna twee weken geleden bij de wereldbeker nog een baanrecord op de 3000 meter (3.56,85). Toen was de luchtdruk, en daarmee de luchtweerstand, in Heerenveen echter een stuk lager. De 26-jarige Russin ging nu in de laatste race tegen Schouten kapot in de slotfase en kwam daardoor niet verder dan de zevende plek (4.02,85).