De Jong snoeihard voor zichzelf na vierde plek op 1500 meter: ‘Ik heb het verprutst’

,,Ik wilde er gewoon heel hard in. In vorige races ging dat met veel agressie en energie. Als ik Brittany Bowe wilde verslaan, moest ik harder rijden. Ik wilde te hard, te graag. Ik had niet de controle die ik graag wilde. Ik heb het gewoon verprutst", zo zei De Jong bij de NOS.



,,Ik had net niet de rust die ik in andere races wel had. Dit was een alles-of-niets-race. Je moet het risico nemen, dat heb ik gedaan, maar dan sta je hier met niets. Nu sta je hier als een prutser. Ik kan mezelf veel dingen verwijten en van binnen heb ik mezelf al een paar keer vermoord. Je kan zoveel dingen beter doen, maar ja, daar heb ik nu helemaal niets meer aan. Nu moet ik de knop omzetten en goed de zomer in gaan, maar daar heb ik geen zak meer aan”, aldus De Jong bij de NOS.