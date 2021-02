De Jong vecht zich naar wereldtitel: ‘Ik vermoordde mezelf gewoon onderweg’

Door Lisette van der Geest



In de telefoon van Antoinette de Jong (25) staat een foto waarop de teleurstelling van haar gezicht druipt. Het herinnert haar aan hoe het ooit was: een WK rijden, aan de leiding gaan, tot iemand net een halve seconde sneller is. Laat juist die foto twee dagen geleden nou opkomen in de automatische terugblik van haar telefoon. Alsof extra moet worden benadrukt wat er deze dagen in Thialf op het spel staat: een kans om eindelijk eens wereldkampioen te worden.