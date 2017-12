De Jong wint 3000 meter, ook Wüst naar Spelen

De Jong was in Thialf de snelste in 4.02,07. Ireen Wüst werd tweede in 4.03,39 en plaatst zich daarmee ook voor de Spelen. Carlijn Achtereekte werd derde in 4.03,99 waarmee plaatsing voor Pyeongchang zo goed als zeker bereikt is.



,,Ik kan de spanning van het OKT aan'', liet De Jong in een eerste reactie bij de NOS opgetogen weten. ,,Dat geeft me een heel goed gevoel en veel vertrouwen voor de Winterspelen in februari in Zuid-Korea. De druk was vooraf groot en daarom de opluchting nu ook. Er zaten veel familieleden en vrienden hier op de tribune. De voldoening is daarom des te groter dat ik aan de verwachtingen heb kunnen voldoen.''



De Jong was er vier jaar geleden al bij in Sotsji. De Friezin eindigde destijds als tiener op de olympische 3000 meter als zevende. Sindsdien groeide De Jong gestaag door naar een hoger niveau. In dit olympische seizoen lijkt ze definitief uit de schaduw van kopvrouw Wüst te stappen. ,,Ik kan, als het moet, het beste uit mezelf halen. Ik weet niet of dit het beste was wat ik nu kan, maar ik heb wel mijn best gedaan'', glimlachte De Jong.



De knokkende Wüst moest in de laatste twee ronden de tijd van haar ploeggenote loslaten. ,,Het was geen lekkere race, maar wat maakt het uit? Dit OKT moet ik overleven, de tickets pakken en daarna in alle rust naar een topvorm toegroeien voor de Winterspelen.''



Uitslag 3000 meter

1. Antoinette de Jong * 4.02,07

2. Ireen Wüst * 4.03,39

3. Carlijn Achtereekte 4.03,99

4. Annouk van der Weijden 4.05,76

5. Esmee Visser 4.06,23

6. Melissa Wijfje 4.07,29

7. Linda de Vries 4.07,70

8. Joy Beune 4.07,92

* geplaatst