De Jongh: Ik vrees dat er straks langere tijd niet gefietst kan worden

Er wordt gefietst in Frankrijk, met tal van voorzorgsmaatregelen. ,,Bidons weggooien is uit den boze omdat een eventueel besmette renner zo het virus kan verspreiden. De huldigingen zijn sober, er zijn geen interviews op het podium voor de start en er slapen niet meer dan twee ploegen in hetzelfde hotel", vertelde De Jongh, terwijl de bus van Trek-Segafredo parkeerde op een afgesloten terrein in Chevreuse. ,,Hier mogen nog alleen mensen met een accreditatie komen. Er moet zo min mogelijk interactie zijn. De koersorganisatie ASO heeft hard gewerkt om deze koers alsnog mogelijk te maken.”