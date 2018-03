'De kans is groot dat ik volgend jaar 75 word'

Pitcher van Toronto tachtig duels geschorst na dopinggebruik

0:50 Thomas Pannone, pitcher van Major League Baseball-club Toronto, is voor tachtig duels geschorst na een positieve dopingtest. De 23-jarige honkballer testte positief op Turinabol, een middel dat in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw populair was onder Oost-Duitse atleten.