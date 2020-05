De karatetrap van Van Gaal was geen vlaag van verstandsverbijstering

Het is een klein wonder dat het pak heel bleef. Het diep donkerblauwe clubkostuum dat Louis van Gaal droeg op 24 mei 1995 hangt tegenwoordig in Mierlo, in het voetbalmuseum van verzamelaar Jos Lenssen. Er is werkelijk geen spoortje van schade zichtbaar. Nog geen draadje hangt er los.



Best absurd. Voor wie de beelden nog eens terugkijkt, is het haast niet voor te stellen dat Van Gaal niet finaal uit zijn broek scheurde, ergens in het kwetsbare gebied tussen bilnaad en scrotum. U kent het verhaal: de Champions League-finale tussen Ajax en AC Milan naderde de rust, toen de trainer van Ajax opeens als een karatekid door de lucht vloog.