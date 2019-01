De Ketele breekt sleutelbeen in Zesdaagse

Dolblij Red Bull kan eindelijk feest vieren met ‘party mode’

10:45 Het was de afgelopen seizoenen een doorn in het oog van Max Verstappen: in de race kon de Renault-motor redelijk mee, maar tijdens de kwalificatie kon de concurrentie het vermogen opschroeven waardoor zich niet in de strijd kon mengen. Deze ‘party mode’ zit komend seizoen wel in de Red Bull-wagens met dank aan Honda.