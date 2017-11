De Ketele en De Pauw staan leiding niet meer af op slotdag Zesdaagse Gent

Pechstein vliegt in privéjet na zege in wereldbeker

17:50 De Duitse schaatsster Claudia Pechstein heeft van een sponsor zondag een bijzonder cadeau gekregen na haar onverwachte triomf op de 5000 meter bij wereldbekerwedstrijden in het Noorse Stavanger. De 45-jarige hoeft voor de terugvlucht naar Berlijn niet in de rij te staan voor een lijnvlucht. Vanwege haar uitzonderlijke prestatie werd Pechstein getrakteerd op een vlucht in een privéjet.