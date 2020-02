De kopgroep met Evert kan ik bijna aanraken

Wéér sportevene­ment afgelast wegens coronavi­rus: WTA Xi’an

8:11 De organisatie van de WTA Tour heeft het tennistoernooi in de Chinese stad Xi’an geschrapt vanwege het rondwarende coronavirus. In april zou in Xi’an een toernooi uit de zogeheten 125K-series, het tweede niveau voor de tennissters, worden gehouden. De stad ligt in het midden van China, niet heel ver van Wuhan waar het virus eind vorig jaar uitbrak.