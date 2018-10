De koudste en natste oktober sinds 1912 in Texas

Door Arjan Schouten



En toen was de zomer opeens voorbij. Mijn hemel, wat een overgang. In de paddock van het Circuit of the Americas gaat het alleen maar over het weer. Niet zo gek ook, met een graadje of twaalf boven nul, harde wind en de ene regenbui na de andere. Hoeveel collega’s me vandaag niet verteld hebben dat ze hier de laatste jaren op de mediadag nog lekker in korte broek buiten hebben zitten eten… Zelfs Max Verstappen kon er niet omheen, na een mini-vakantie in zonnig Florida. ,,Daar was het ietsje lekkerder,” zo bekende hij, bibberend onder een paraplu.

M I A M I 🏝 105.9k Likes, 586 Comments - Max Verstappen (@maxverstappen1) on Instagram: "M I A M I 🏝"

De korte broek, het favoriete kledingstuk van alle Britse monteurs, ik heb ze weinig gezien vandaag. Blote armen al helemaal niet. In Austin kondigde de Formule 1-loze winter zich vandaag voor het eerst aan, met nog slechts vier races te gaan. Fans met mutsen, Ferrari-paraplu’s, parka’s, poncho’s, dikke bodywarmers. Allemaal gezien, vandaag. Zet eenmaal terug in je warme hotelkamer een televisie aan op CNN, FOX News of MSNBC en het gaat maar over drie onderwerpen. Natuurlijk de vermoedelijke moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, topgeneraal Scott Miller die in Afghanistan een aanslag van de Taliban overleefde en de enorme overstromingen in Texas. Gelukkig voor het Formule 1-circus allemaal net ten westen van Austin, maar dat neemt niet weg dat het hier ook beestenweer is. Zo vertelde een weerman me vanmorgen dat Texas de koudste en natste oktobermaand sinds 1912 doormaakt. Wat nou klimaatverandering?

Volledig scherm Kimi Räikkönen staat de pers te woord in Austin. In een dikke winterjas, maar wel met een zonnebril op. © AP

Vandaag viel er weer een flink pak regen en dat zal morgen en zeker zaterdag op de dag dat er gekwalificeerd moet worden niet minder zijn. Een geluk, een korte weeromstuit wordt verwacht voor zondag en maandag. Tijdens de race zou het dus gewoon droog moeten zijn op het Circuit of the Americas. En een paar graden warmer. Hoe groot de honger ook is naar een ouderwetse regenrace - de laatste was in Brazilië in 2016 - er zal zondag geen mens rouwig om zijn als er eens geen druppel valt. Het is hier al nat genoeg geweest.