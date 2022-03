De kunst van ‘Kicken Campbell’ leidt Pickwick naar de winst

De stilte die viel op Sportpark Keizerslanden vlak voor zijn derde en laatste penalty was mooi. Het publiek voelde aan dat dit weleens de beslissing in de wedstrijd kon worden. Maar ook de schutter zelf speelde hier een rol in, door net zo lang te wachten tot het publiek stil werd. Niet de techniek, maar de mate van concentratie maakte het verschil volgens Campbell. De bal die even later tussen de metershoge palen door vloog betekende een honderd procent score; drie uit drie. ,,Je hebt anderhalve minuut om de bal te nemen. Ik probeer heel precies een plek uit te zoeken tussen de palen waar ik hem wil schieten, dan schiet ik hem met mijn wreef zo hard mogelijk, en dan zie ik het wel. Dat ze er dan alle drie zo in vliegen is echt ‘kicken’ ja.”