De leeuw brult voor Sara Marita en stretchen met Eefje in de zon

sportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media. Zeker in deze onzekere tijden tijdens de naweeën van de coronacrisis.

Monobonster Karlien Sleper heeft haar eerste stappen gezet in Sainkt Moritz en dat leverde prachtige ervaringen op. Een verjaardagscadeautje, schrijft ze, terwijl ze er zichtbaar blij mee is.

Veldrijdster Annemarie Worst uit Nunspeet mag samen met vriend Vincent Baestaens afreizen naar het Amerikaanse Fayetville om eind deze maand het WK af te werken. Of de twee honden van het verliefde stel meegaan, is niet bekend....

Zo, iemand is blij dat ze weer mag volleyballen in Parijs en dat de volleybalcompetitie is herstart! Apeldoornse volleybalinternational Kirsten Knip steek haar enthousiasme niet onder stoelen of banken.

Stretchen en trainen in de zon, maakt het allemaal een stuk makkelijker. Aldus Deventer hordeloopster Eefje Boons terwijl ze in de weer is met elastieken in het Estadio Antonio Domínguez Alfonso-atletiekstadion in Playa de las Américas in Spanje. Nou, dat lijkt ons ook!

Okay, ze mag dan officieel voor Oostenrijk door de lucht vliegen en records breken op de divers schansen, maar Sara Marita Kramer is ook nog steeds een beetje van ons. Zo bewijst de in Apeldoorn geboren en opgegroeide topsportster met haar helm, die naast de Oostenrijkse vlag ook de Nederlandse driekleur laat zien, maar die grote leeuw bovenop spant toch wel de kroon! Mooi!

