De Ligt en De Jong niet in de uitverkoop, Wennemars gaat onderuit

Speelronde 13 De Jong bijna op productie van vorig seizoen, Feyenoord bezig aan goede reeks

18:50 Geen wedstrijd in de historie van de Eredivisie kent zo'n duidelijke historie als NAC Breda - Ajax, terwijl Feyenoord ook bezig is aan een knappe reeks tegen FC Groningen. Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we met de leukste feitjes vooruit op de dertiende speelronde in de Eredivisie. Ook zie je hier alvast de vermoedelijke opstellingen.