De Ligt: ‘Even uit ons dak, maar we zijn er nog niet’

Ten Hag trots op Ajax: ‘Deze overwin­ning zelf afgedwon­gen’

23:41 Trainer Erik ten Hag van Ajax was ,,heel blij en tevreden’' met de zege op Benfica in de Champions League (1-0). ,,Vooral het resultaat is geweldig. We hebben drie punten gepakt, dat is het belangrijkste’', zei de coach. In de extra tijd maakte Noussair Mazraoui het kostbare doelpunt.