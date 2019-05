De Ligt kan bij United 270.000 euro per week verdienen, VVV legt weer Duitser vast

TransferTalkHet transferwindow is in Engeland inmiddels geopend, Nederland en andere Europese competities volgen begin juni. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk. Lees hier de nieuwtjes van gisteren terug.

United doet bod op Dembélé

Manchester United heeft een bod van 40 miljoen euro op Moussa Dembélé gedaan. Dat melden Franse media. De Franse aanvaller van Olympique Lyon moet bij United Romelu Lukaku vervangen. De Belg staat in de belangstelling van Internazionale.

Manchester United wil ver gaan voor De Ligt

Manchester United doet er alles aan om Matthijs de Ligt los te weken bij Ajax. Volgens de Spaanse krant Sport hoopt de club het eveneens geïnteresseerde Barcelona af te troeven met een mega-aanbieding. De 19-jarige De Ligt zou bij United een jaarsalaris van bijna 14 miljoen euro kunnen verdienen, oftewel zo'n 270.000 euro per week.

Volledig scherm Matthijs de Ligt. © BSR Agency

Derde Duitser voor VVV

VVV heeft de Duitse verdediger Steffen Schäfer vastgelegd. Hij komt over van FC Magdeburg. Eerder contracteerde VVV middenvelder Richard Neudecker (St. Pauli) en spits Elia Soriano (Korona Kielce). De 25-jarige Schäfer tekent voor twee seizoenen in Limburg, met een optie voor een derde seizoen. Voor de Duitser wordt het zijn eerste club in het buitenland. Hij werd opgeleid bij 1. FC Köln en speelde daarna bij 1. FC Saarbrücken. Na een seizoen FSV Frankfurt in de derde Bundesliga kwam hij terecht bij Magdeburg.

VVV-Venlo on Twitter HAMSTEREEEEEEEEEEN! (Drie in één week 🤭) #WelkomSteffen

Löw juicht transfer Sané toe

Joachim Löw ziet een overgang van Leroy Sané naar Bayern München wel zitten. Bij Manchester City heeft de aanvaller niet altijd een basisplaats. ,,Bayern München is altijd een goed adres”, zei de bondscoach van Duitsland tegen de Duitse krant Bild. Bayern-president Hoeness bevestigde gisteren dat zijn club met City in gesprek is over een transfer.

Volledig scherm © BSR Agency

Aziz Behich op weg naar Basaksehir

Aziz Behich vertrekt na een jaar alweer bij PSV. De linksback kwam vorig jaar naar Eindhoven, maar wist geen basisplek af te dwingen. De 28-jarige verdediger gaat naar Basaksehir in Istanbul. De nummer twee van Turkije keurt hem vandaag, waarna Behich zijn contract kan ondertekenen. Zijn zaakwaarnemer Mikkel Beck bevestigt dat hij gekeurd wordt.



Hoeveel de Australisch international gaat opleveren, is nog niet bekendgemaakt. Aangenomen mag worden dat het in ieder geval om en nabij de 1 miljoen euro zal zijn. Vorig jaar kwam Behich voor ongeveer anderhalf miljoen euro naar PSV. Hij had een prima reputatie in Turkije opgebouwd, maar wist in Eindhoven nooit te overtuigen en was kanonnenvoer voor de sterke José Angelino, die nimmer ter discussie stond.

Volledig scherm © BSR Agency

Van der Gaag volgt Reiziger op

Ajax heeft Mitchell van der Gaag aangesteld als trainer van Jong Ajax. De 47-jarige Van der Gaag, de opvolger van Michael Reiziger, tekent een contract tot en met de zomer van 2021. ,,Werken met de grootste talenten van het land is een fantastische uitdaging. Ajax is een absolute topclub, de prestaties van afgelopen jaar hebben dat alleen maar versterkt”, aldus de in Portugal woonachtige Van der Gaag. ,,Hier in Portugal is dat ook niemand ontgaan. Ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan, om samen met de spelers een brug te slaan naar het eerste elftal en natuurlijk mooie prestaties neer te zetten in de Keuken Kampioen Divisie.”

Jong Ajax eindigde afgelopen seizoen als elfde in de eerste divisie.

Volledig scherm © BSR Agency

Clement van Genk naar Club Brugge

Philippe Clement wordt de nieuwe trainer van Club Brugge. De 45-jarige Belg komt over van Racing Genk, dat hij naar de landstitel leidde. Clement speelde tien jaar voor Club Brugge en was er ook assistent-trainer. Lees meer.

Mac-Intosh terug naar Cambuur

Calvin Mac-Intosh verruilt Fortuna Sittard voor SC Cambuur. De 29-jarige verdediger heeft in Leeuwarden voor twee jaar getekend met een optie op nog een jaar. Mac-Intosh speelde tussen 2014 en 2016 ook al voor Cambuur, toen nog in de eredivisie. Hij kwam ook uit voor Haarlem, Telstar, Almere City, Port Vale (Eng) en het Noorse Notodden.

Everton haalt Lossl

Jonas Lossl blijft toch in de Premier League. De doelman wordt door Everton transfervrij overgenomen van het gedegradeerde Huddersfield Town.

Volledig scherm Jonas Lossl © BSR Agency De komst van de 30-jarige Deens international is waarschijnlijk slecht nieuws voor Maarten Stekelenburg, die op dit moment de reservekeeper is bij Everton. Jordan Pickford is de eerste keeper bij Everton.

Wenger staat voor terugkeer

Volledig scherm Arsene Wenger © BSR Agency Arsène Wenger heeft genoten van een jaartje rust, maar keert graag snel terug in de voetbalwereld. Dat zegt de 69-jarige Fransman in een televisie-interview met de BBC.



,,Jullie zien me terug in het voetbal. Of dat als trainer is, weet ik niet’', aldus Wenger. ,,Ik had verwacht sneller mijn rentree te maken, maar het nemen van een beetje afstand beviel me goed. Voetbal is en blijft mijn passie.”



Wenger was 22 jaar lang trainer van Arsenal. De Spanjaard Unai Emery verving hem een jaar geleden.

Van der Gaag naar De Toekomst?

Mitchell van der Gaag staat op het punt om als trainer aan de slag te gaan bij Jong Ajax. De Telegraaf en VI melden dat de dit seizoen bij NAC Breda ontslagen geldt als de ideale opvolger van Michael Reiziger, die is toegevoegd aan de technische staf van Ajax 1. Eerder maakte Van der Gaag indruk bij Excelsior, maar zijn avontuur in Breda werd geen succes. Hij werd in maart aan de kant geschoven, waarna NAC onder Ruud Brood alsnog degradeerde. De trainer zou in Amsterdam een contract voor twee seizoenen kunnen ondertekenen.

Volledig scherm Coach *Mitchell van der Gaag* of NAC Breda © Ed van de Pol/Soccrates

NEC wil duur duo lozen

NEC wil ondanks doorlopende contracten af van Joey van den Berg en Brahim Darri. De club zit namelijk in de maag met enkele grootverdieners in de selectie. Rens van Eijden, Van den Berg en Darri drukken zwaar op het spelersbudget. De eerstedivisionist wil die laatste twee spelers daarom ondanks een doorlopend contract kwijt. Van Eijden is langdurig geblesseerd, waardoor een zomers vertrek niet mogelijk is.

Slechts drie spelers verlaten De Goffert omdat hun contract afloopt: rechtsback Guus Joppen en doelmannen Oliver Zelenika en Marco van Duin. Ook vertrekken huurlingen Ferdy Druijf, Jordy Bruijn en Anass Achahbar. Daar tegenover staat de terugkeer van Darri, Ragnar Oratmangoen en Sven Braken. De club heeft doelman Mattijs Branderhorst daarentegen kunnen verleiden tot een langer verblijf in De Goffert.