De Ligt na ‘vechtpartij’: ‘We hebben er hard voor moeten werken’

,,We staan voor, maar natuurlijk pas na één wedstrijd’', vervolgde De Ligt. ,,Maar uit scoren is enorm belangrijk, vooral als je dan nog wint ook. Bovendien schiet David Neres de bal op de paal, dus het had nog beter gekund.‘’



,,Ik vond dat we in het begin van de eerste helft erg goed speelden‘’ vervolgt de jongste aanvoerder ooit in de halve finale van de Champions League. ,,We lieten de bal gaan en zij kwamen er eigenlijk niet echt aan. En eigenlijk vanaf een minuut of 20 denk ik, konden we niet echt meer voetballen, vonden we niet meer de vrije man en werd het meer lange bal-voetbal. Daar hebben we gestreden. Uiteindelijk is het een vechtpartij geworden, maar uiteindelijk sta je met de winst hier.‘’