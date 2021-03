De Ligt toch van de partij vanavond tegen Porto

Deel Duitse voetbal­fans roept op tot boycot WK in Qatar

8 maart ProFans, een landelijke organisatie van voetbalsupporters in Duitsland, heeft de nationale voetbalbond opgeroepen het WK van 2022 in Qatar te boycotten. Dit vanwege het schenden van de mensenrechten in het land, waar bijvoorbeeld bij de bouw van de stadions veel werknemers de dood vonden.