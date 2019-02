De Ligt zag weer Ajax van voor de winterstop: ‘Mogen trots zijn’

Ten Hag snapt VAR-beslissing niet: ‘Buitenspel, hinderen, ik heb het niet gezien’

0:00 Coach Erik ten Hag had ,,een beetje een dubbel gevoel'', na het verlies van Ajax (1-2) tegen Real Madrid. ,,Aan de ene kant ben ik super teleurgesteld, dat lijkt me duidelijk. Aan de andere kant ben ik ook trots. We hebben in alle opzichten een geweldige prestatie geleverd.”