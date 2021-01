De Minaur krijgt eerste ATP-titel van 2021 cadeau

Geen vijfde titel op Masters voor Kim Polling bij rentree

12 januari Kim Polling gaat aan haar vijfde deelname aan de Masters voor het eerst geen gouden medaille overhouden. De 29-jarige judoka, die in Doha haar rentree maakt op de tatami na dertien maanden afwezigheid, moest het in haar tweede partij in de klasse tot 70 kilogram afleggen tegen de Australische Aoife Coughlan.