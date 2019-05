De mooiste foto's van Ajax - Tottenham Hotspur

Mollema gaat voor klassement in Giro: ‘Ik hoop dat derde week eens meevalt’

20:09 Bauke Mollema staat voor zijn vijftiende grote ronde, maar pas voor zijn derde optreden in de Giro d’Italia. De Tour de France had altijd prioriteit voor de 32-jarige Groninger, die alleen in 2010 en 2017 in Italië aan de start stond.