De mooiste foto's van de langste finale ooit op Wimbledon

Stentor Tour Wielerspel Twee ritzeges voor Apeldoorn­se ploeglei­ders in Tour Wielerspel

21:04 Het was een Apeldoorns weekeinde in het Stentor Tour Wielerspel. Arend Disberg won de door Thomas de Gendt gewonnen achtste rit. Een dag later greep Monique Bourgonje de winst.