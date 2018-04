De Nederlanders in de Champions League: Seedorf is de grootste

1 Clarence Seedorf

De grootste van allemaal. In eigen land altijd ondergewaardeerd, maar geen Nederlander was succesvoller in de Champions League dan Clarence Seedorf. Won de Cup met de grote oren maar liefst vier keer en is de enige speler die kan zeggen dat hij dat met drie verschillende clubs heeft gedaan. Seedorf was zowel met Ajax (1995), Real Madrid (1998) en AC Milan (2003 en 2007) de beste van Europa. Is bovendien met 125 duels achter zijn naam de meest gelouterde Nederlander in de Champions League. Slechts zes voetballers hebben meer wedstrijden gespeeld in het belangrijkste Europese voetbaltoernooi.