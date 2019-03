De nieuwe generatie groeit op met het beeld van fietsende vrouwen

In de kast van mijn oudste dochter hangt een wielershirt. Roze uiteraard – ze is een meisje van vijf. Ernaast liggen roze wielerhandschoentjes, roze wielersokken en een roze wielerbroek. Aan iedereen die het horen wil vertelt ze van wie ze al dat roze wielerspul heeft gekregen. ,,Van Anna van de Vleuten.”



Ik geloof dat die naam een versmelting is van Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen, maar dat maakt niet uit. Ze zijn samen de heldin die dat roze wielerpak belichaamt, en voor mijn dochter is dat pak heilig. Ze doet het aan als ze buiten fietst (op haar roze fiets) en soms slaapt ze er zelfs in. De handschoentjes draagt ze als winterhandschoenen, ook al zitten er geen vingers aan.