De Nürburgring, terug van weggeweest

track recordBij elke race op de Formule 1-kalender neemt AD Sportwereld het circuit onder de loep, belichten we de prestaties van Max Verstappen en kijken we naar de historie. Vandaag deel 11 van 2020: de terugkeer van de Duitse Nürburgring.

Door Arjan Schouten

Cijfers en feiten

Terug van weggeweest: een oude bekende. Want als er één circuit een roemruchte historie heeft dan is het de Nürburgring wel. Er al bij in 1951, deze klassieker in het hart van de Eifel. Toen nog als enorme ronde van liefst 22 kilometer, de zogenaamde Nordschleife. Vele ‘Ringmeisters’ werden geboren op de Duitse omloop, waar grootheden als Juan-Manuel Fangio, Alberto Ascari en Phil Hill wonnen.

Die extreme lengte maakte het circuit ook extreem gevaarlijk. Toen Jacky Stewart er in 1968 onder erbarmelijke omstandigheden in de mist en regen won, doopte hij de Nürburgring om tot de ‘Groene Hel’. En die hel werd alom gevreesd, wat zelfs tot een boycot leidde in de jaren zeventig. De bijna fatale crash van Niki Lauda zorgde in 1976 voor een definitief afscheid. Bijna verbrandde hij er levend in zijn Ferrari. Nooit meer keerde de Formule 1 daarna terug op de oude Nürburgring.

In 1984 kwam het circus er pas weer toen de gloednieuwe GP Strecke een feit was. Met 4,5 kilometer veel veiliger en moderner dan de lange ronde die bekend stond als gevaarlijkste circuit op aarde. Na twee jaar had de Formule 1 het er echter wel gezien. Tot de hoogtijdagen van Michael Schumacher kwamen, toen werd weer jaarlijks trouw de trip naar de Eifel gemaakt. Vaak als GP van Europa, om naast Hockenheim een tweede Duitse race mogelijk te maken. En zelfs twee keer als GP van Luxemburg. Een faillissement maakte na de laatste race in 2013 aan alle F1-activiteiten een voorlopig einde op de Nürburgring. Een rampjaar met een wel heel lege kalender brengt de sport nu weer terug naar het Duitse racemekka, waar nieuwe investeerders grootse plannen hebben.

Hoe presteerde Max Verstappen hier?

In de Formule 1 reed Verstappen er nog nooit, zoals veel van zijn jongere collega’s op de huidige grid. Maar de Limburger won al wel eens op de Nürburgring. In 2014, een jaar voordat hij zijn Formule 1-debuut maakte, pakte Verstappen in de Formule 3 namens Van Amersfoort Racing de zege op de half natte baan. Verstappen, dat jaar derde in het kampioenschap achter Esteban Ocon, vertrok die dag ook van pole op weg naar wat toen zijn achtste overwinning van het jaar betekende. Maar dat was zes jaar geleden, in een andere raceklasse met ander materiaal. ,,Sinds de Formule 3 heb ik er niet meer geracet, dus ik heb er veel zin in om er weer heen te gaan’’, vertelt de coureur van Red Bull Racing nu. ,,Ik ben benieuwd om te zien wat een Formule 1-auto daar kan doen. Het is een erg technisch circuit, waar ik wel van houd.’’

Advies kan hij ook aan zijn vader vragen, die veel ervaring heeft op het Duitse circuit met vijftien bochten. Jos Verstappen reed in de Formule 1 tussen 1996 en 2003 immers zes keer op de Nürburgring. In 1998 eindigde hij als dertiende en in 2003 als veertiende.

Wat gebeurde er bij de laatste race op de Nürburgring?

Red Bull Racing won op 7 juli 2013. Maar bekijk alleen de drie namen die ruim zeven jaar terug op het podium stonden na de laatste race op de Nürburgring en je weet dat het een andere tijd was. Lewis Hamilton startte namens Mercedes op pole, tot zo ver het vertrouwde verhaal. Want na 60 rondes was het Sebastian Vettel die Red Bull de zege schonk, voor beide Lotus-coureurs. Kimi Räikkönen eindigde als tweede, Romain Grosjean als derde. Hamilton eindigde pas als vijfde, achter Fernando Alonso in de eerste Ferrari. Destijds helemaal geen gekke uitslag. Red Bull Racing heerste dat jaar, voor het vierde (en laatste) seizoen op rij. Het hybride tijdperk met het machtige Mercedes moest nog beginnen. Ook het vermelden waard, er reed die dag één Nederlander mee bij het laatste bezoek aan de Nürburgring. Op een ronde achterstand werd Giedo van der Garde namens laagvlieger Caterham als achttiende en voorlaatste afgevlagd.

