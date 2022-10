De officiële uitleg zet een dik uitroepteken achter de eerste wereldtitel van Max Verstappen

Engelse media onder de indruk van drie PSV’ers: ‘Dansende Xavi Simons terrori­seert Arsenal’

Waar Arsenal er aardig van langs krijgt in de Engelse media, zijn er volop complimenten voor PSV na de 2-0-zege van de Eindhovenaren op de Londense club in de Europa League. Met name Luuk de Jong, Cody Gakpo en Xavi Simons worden geprezen.

28 oktober