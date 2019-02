De pannenkoeken van Fabio Jakobsen

Round-up Europa League Oostenrijk wipt over Nederland heen, Bosz ligt eruit met Bayer

21 februari Oostenrijk is over Nederland heen gewipt op de Europese coëfficiëntenlijst. Red Bull Salzburg elimineerde vanavond Club Brugge en bezorgde het land daardoor voldoende punten om Nederland van de elfde positie te stoten. Verliest Ajax over een kleine twee weken in Madrid, dan wordt de Nederlandse kampioen van de eredivisie van 2020 veroordeeld tot de voorronde van de Champions League.