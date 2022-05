Door Arjan Schouten



Na een kort nachtje is John van Lottum er nog vol van. Die spectaculaire openingsshow van de Miami Grand Prix, woensdagavond, live uitgezonden in 35 landen. Alle twintig coureurs present op het podium naast het Hard Rock Stadium, duizenden bezoekers, DJ Kygo met zijn aanstekelijke mix van tropical house. ,,Ja, mijn hoogtepunt is eigenlijk al wel achter de rug hier. Vanaf nu is het nagenieten en er zijn vervelendere plekken om dat te doen”, grinnikt Van Lottum, die in Florida de grootsheid amper kan bevatten van het prestigeproject van Liberty Media, sinds vijf jaar de Amerikaanse eigenaar van de koningsklasse in de autosport.