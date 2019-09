De reeks van Verstappen kon niet eeuwig duren

Door Arjan Schouten



Daniel Ricciardo was nog zijn teamgenoot. Er zat nog een motorblok van Renault in zijn wagen. En zijn zegeteller stond pas op vier in plaats van zeven. Het was op 29 juli 2018, toen Max Verstappen voorafgaand aan het afgelopen weekend voor het laatst de finish van een grand prix niet haalde. In Hongarije, waar na zes rondes zijn Renault-motor in de veiligheidsmodus schoot. ,,Wat een f*cking grap’’, brulde een boze Verstappen over de boordradio. ,,Kan ik niet gewoon doorrijden? Het kan me geen zak interesseren als ik deze motor opblaas..’’