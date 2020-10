De Roon ontbreekt tegen Ajax vanwege liesblessure

Door debutant eraf getikt Dixon haalt zesde IndyCar-ti­tel binnen, ongelukkig einde van het seizoen voor Van Kalmthout

25 oktober Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout is zijn eerste seizoen in de IndyCar Series op de veertiende plaats geëindigd. De Amerikaan Josef Newgarden won de seizoensfinale, maar dat was niet genoeg voor het kampioenschap. De titel ging voor de zesde keer naar de Nieuw-Zeelander Scott Dixon.