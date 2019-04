De show draait niet meer alleen om Max

Door Arjan Schouten



Hij is het nieuwe lievelingetje van de media. De nieuwe youngster die door Lewis Hamilton de hemel in wordt geprezen. Een defecte cilinder kostte Charles Leclerc uiteindelijk zijn eerste Grand Prix-zege in Bahrein, maar voor het verhaal maakte dat al niet meer uit. Zoals de racewereld reageerde op de prestaties van Leclerc in wat pas zijn tweede raceweekend voor Ferrari was, zo ging het ook toen Max Verstappen in 2016 zijn eerste race voor Red Bull Racing won in Spanje. Toen was hij de nieuwe sensatie. Dé nieuwe wereldkampioen. En na een tamelijk briljante inhaalrace in de Braziliaanse regen zelfs de ‘reïncarnatie van Senna’.



Nu is de slechts twee weken later geboren Leclerc aan de beurt om overladen te worden met superlatieven. Na de eerste pole position en een bijna zege voor de Monegask lijkt Verstappen al afgezet als kroonprins van de Formule 1-grid. Beiden hebben nog kans dit jaar of volgend jaar jongste wereldkampioen ooit te worden. Na Bahrein geeft iedereen Leclerc de betere papieren. Zo gaan die dingen, in deze opportunistische wereld.