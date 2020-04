De spectaculaire zweefduik van Jan van Beveren bij PSV - Feyenoord

Het leven van Jan van Beveren is niet per se een vrolijk verhaal. Met Van Beveren op doel, zo heerst de consensus, was Nederland twee keer wereldkampioen voetbal geworden. Kijk maar eens goed naar de goals die Jan Jongbloed in de WK-finales van 1974 en 1978 om de oren kreeg. En beeld je dan in dat daar een kwikzilverkeeper met bijpassende reflexen had gestaan. Maar dat mocht niet zo zijn. Van Beveren had ruzie met Johan Cruijff - de schuldvraag laten we in het midden - en geen bondscoach bleek in staat dat op te lossen. Met als gevolg dat de uitblinkende PSV-keeper nooit in actie kwam op een eindtoernooi.