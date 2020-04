De stoffen zakdoek van Groenewegen: mag die opgefrommeld rechts achterin?

Wielrennen is de sport van ijdeltuiten (alle plotseling door merkwaardige corona-inspiratie bevangen groepsfietsers met te strakke shirtjes en scheve – of erger, ontbrekende – helmen daargelaten). Geen sport zó gesoigneerd als wielrennen. In het profpeloton bestaan ongeschreven regels voor de hoogte van sokken. Of de kleur. Zonnelijntjes op het lijf worden als kunst beschouwd. Zelfs de behaarde benen van Peter Sagan zijn in het wielrennen een heet onderwerp van discussie.