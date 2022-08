De tijd krijgt nooit vat op Go Ahead, de tijd staat hier altijd stil

Remco, goede vriend,



Sta me toe in deze tijden van polemiek iets van zachtheid in te brengen. Zoals je weet is Kowet voor mij een van de eerste levensbehoeften. Zoals mannen dagelijks bizar veel denken aan seks, denk ik ziekelijk veel aan de club aan de Vetkampstraat. Ik eet, drink, inhaleer alles wat met roodgeel te maken heeft en raak daar van in de war, ontroerd, euforisch, boos.



Ik struin alle mogelijke media af om te zien of er nog een nieuwe spits bij is gekomen (ja, ik denk dat het nodig is), een back (ja, ik denk dat het noodzakelijk is), want zo dolgraag wil ik dat we goed genoeg zijn om minimaal vijftiende te worden. In die zoektocht ontmoet ik Deventer. Ik zag op Facebook zoveel foto’s van de open dag dat ik er duizelig van werd, maar de foto’s verbeelden waarom wij in Deventer de mooiste club van allemaal hebben. Spelers, clubiconen als teammanager Adrie Steenbergen, de briljante clubfotograaf Henny Meijerink, onze nieuwe trainer, vele supporters die niets anders doen dan in roodgeel dromen, ze blikten blijmoedig schouder aan schouder de camera in. Geen make up, geen poeha, geen allure, geen verbeelding. Hier zag je het volk. Hier zag je trots. Hier zag je liefde.