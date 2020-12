De tijd van wildwest is voorbij: zo maken we het sprinten weer veilig

Door Thijs Zonneveld



Ze deelden kopstoten en schouderduwen uit. Ze reden elkaar in de hekken. Ze doken in gaatjes die er niet waren. Ze slingerden in de laatste honderden meters van de ene kant naar de andere kant van de weg alsof ze naar huis fietsten na een avondje white russians tanken. Soms volgden er straffen, andere keren deden de juryleden van dienst alsof ze een vuiltje in hun oog hadden. Sprinten in 2020: het was doodeng, de regels schoten tekort en aan de handhaving was geen touw vast te knopen. Net als in 2019, 2018 en al die jaren daarvoor trouwens.