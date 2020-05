De val van het roemruchte Williams: coronavirus dreigt laatste zetje te geven

Door Rik Spekenbrink



Na een paar mislukte campagnes begon Frank Williams in 1977 een nieuw Formule 1-team in een leegstaand tapijtmagazijn in een dorpje onder Oxford. Drie jaar later werd Alan Jones de eerste wereldkampioen voor het team. Hoewel er altijd zorgen waren om geld, wist Williams regelmatig een manier te vinden om succesvol te zijn. Met de snelste auto en/of de beste coureur was het team bij vlagen onklopbaar. Zeven individuele wereldkampioenen en negen constructeurtitels prijken op de erelijst. En dat voor een familiebedrijf, een team dat niet hangt aan een fabriek of eigendom is van een miljardenmerk.



Het lijstje met piloten die op enig moment voor Williams uitkwamen is om je vingers bij af te likken. Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jenson Button, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Ayrton Senna. Ook Nederlander Gijs van Lennep kwam in 1973 en 1974 vier races uit voor Frank Williams, maar toen heette het team nog Frank Williams Racing Cars. Zijn wagens hadden altijd de naam FW, gevolgd door een steeds oplopend cijfer. De FW43 wordt mogelijk de laatste auto in een legendarische rij.