De verjaardag van… Gert Jakobs: ‘Weinig vertrouwen dat we dit jaar nog gaan fietsen’

Van harte gefeliciteerd! Hoe viert u het? ,,Ja dankjewel! Normaal gesproken gaan we wel wat doen. Gezellig uit eten vind ik altijd wel fijn. Nu wordt het gewoon thuis natuurlijk want je kan nergens heen. Vanochtend heb ik gebeld met mijn ouders. Ook heb ik gebeld met mijn dochter, die woont in Curaçao. Maar tegenwoordig met videobellen is het een stuk makkelijker om contact te houden, dus dat is wel erg fijn. Vanavond ga ik samen met mijn vriendin een lekker hapje eten.”

Wat doe u nu vooral om de dagen door te komen? ,,Ik doe heel veel met social media op het moment. Normaal gesproken geef ik veel presentaties waarin ik vertel over mijn zakelijke leven aangevuld met anekdotes uit mijn leven. Deze anekdotes neem ik nu op en zet ik op YouTube. Daar krijg ik hartstikke veel reacties op. Ik reageer op iedereen. Ik waardeer het heel erg als mensen een reactie achter laten. Maar het is dus wel een halve dagtaak. Zo blijf je bezig. Ik loop ook iedere dag. Fietsen ook wel een beetje. Maar mijn vriendin en ik lopen iedere dag een rondje van zeven kilometer op een dijk. Echt een prachtig gebied in Gelderland, vlakbij waar ik woon. Daar lopen dan ook altijd weinig mensen, dus dat is ook fijn.”

Zou u dit seizoen ook weer veel TV werk gaan doen? ,,Ik doe altijd Tour de L1mbourg op L1. Daar zou ik live aan tafel zitten tijdens de Tour. Veel mensen kunnen mij natuurlijk ook kennen van Tour du Jour op RTL. Daar waren ze nog mee bezig omdat het EK rond die tijd zou zijn. Maar nu alles is afgelast weet ik niet of dat ze van plan zijn, dat is even afwachten.”

Nog even over het wielrennen zelf dan. Hoe gaat het wielerjaar er nu uitzien?

,,Ik zie de Tour niet doorgaan met publiek. In mijn ogen is dat bijna onmogelijk. De cijfers met betrekking tot het virus lopen nu wat terug. Maar vanochtend zette ik de radio aan en hoorde ik weer nieuwe cijfers uit Duitsland. Daar lieten ze de teugels een beetje vieren en die hadden weer veel extra doden. Als dat de tendens is, moeten we gewoon echt oppassen. Sport is een mooie en belangrijke bijzaak in het leven, maar de gezondheid van mensen gaat voor. Een sportevenement brengt veel mensen bij elkaar, dus dat is levensgevaarlijk. Net zoals bij een groot concert, die zijn er ook allemaal al uit. Ik heb er dus weinig vertrouwen in dat we dit jaar nog gaan wielrennen.”