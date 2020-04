De verjaardag van... Richèl Hogenkamp: ‘Kan me niet voorstellen dat de US Open doorgaat’

En als je dan niet bezig bent met sporten? Kijk je meer Netflix of ben je meer een boekentype? ,,Ja eigenlijk wel een beetje van beide. Ligt ook een beetje aan de weersomstandigheden. Als het lekker weer is zitten we ook graag buiten. Als tennisser heb je vaak een hele witte buik en hele witte voeten dus die probeer ik nu in de zon een beetje weg te werken. En verder af en toe een serie kijken, een bordspelletje op z’n tijd of lezen. Ik lees wel graag. Dus op die manier kom ik de tijd wel door. Het is toch wel meer vrije tijd dan dat ik normaal gesproken gewend ben.”

Wat is jouw mening over het vervolg van dit tennisseizoen?

,,Ik denk echt dat dat afhangt van de situatie per land. Zolang er reisrestricties zijn kan je het seizoen niet verder laten gaan. Het is niet eerlijk als je zegt dat een Nederlander wel mee mag doen maar iemand uit Spanje niet. Zo lang dat die restricties nog gelden, is het denk ik niet handig om te gaan starten. De internationale dingen worden denk ik dan sowieso pas als laatst opgestart. Ik denk dus dat het nog wel een tijdje kan gaan duren. Ergens hoop je nog wel dat de US Open door kan gaan in New York, maar als je ziet hoe erg dat het daar is kan ik me dat ook bijna niet voorstellen. Dus ik vrees dat we door de meeste toernooien van dit jaar wel een streep kunnen zetten helaas.”