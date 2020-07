De verspringer die geraakt werd door een speer

Video Verstappen kan niet op tegen Mercedes-ge­weld en wordt derde in Stiermar­ken

12 juli Een derde plaats op de Red Bull Ring achter Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, meer zat er voor Max Verstappen niet in. Een week na de vroege uitvalbeurt scoorde hij in de GP van Stiermarken zo zijn eerste 15 WK-punten, maar het ontbrak hem aan de power om de Mercedessen echt te pijnigen. ,,Een podiumplaats is goed, maar er is nog veel werk aan de winkel.”