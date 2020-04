De Vlaeminck acht Van der Poel in staat hem te overtreffen: ‘Hij lijkt een beetje op mij’

Formule 1-team Haas stuurt ook personeel met verlof

19:54 Formule 1-team Haas heeft zijn personeel dat werkzaam is op de fabriek in Engeland met verlof gestuurd om kosten te besparen in de coronacrisis. De koningsklasse van de autosport ligt stil sinds 15 maart en de eerste negen races van het seizoen zijn afgelast of uitgesteld.