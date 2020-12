De Vries laat zich gelden bij eerste Formule 1-test: ‘Wát een auto, buitenaards’

Nyck de Vries heeft zich laten gelden bij zijn debuut in een Formule 1-auto. De Fries zette tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi de tweede tijd neer in de bolide van het kampioensteam van Mercedes en was na afloop behoorlijk onder de indruk van de auto.

Hij klokte een snelste ronde van 1.36,595, ruim twee tienden langzamer dan Fernando Alonso. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen, die volgend jaar terugkeert in de Formule 1, was met 1.36,333 de snelste in de bolide van Renault.

De Belg Stoffel Vandoorne mocht evenals De Vries testen in de snelle bolide van Mercedes. Hij reed de derde tijd (1.36,840) van alle vijftien deelnemers aan de definitieve afsluiting van het Formule 1-seizoen. Mick Schumacher was in zijn Haas de langzaamste van het veld met een tijd van 1.39,947.

De Vries (25) kroonde zich in 2019 tot wereldkampioen in de Formule 2. Het lukte hem niet een stoeltje te bemachtigen in de Formule 1 en hij koos voor een vervolg van zijn racecarrière in de Formule E. De Vries reed afgelopen jaar voor het fabrieksteam van Mercedes in de elektrische autosportklasse.

,,Dit was heel speciaal, mijn Formule 1-debuut", zo laat De Vries via de officiële kanalen van Mercedes. ,,Wat een ongelooflijke auto. Buitenaards, eigenlijk. Je kunt zó laat remmen en met zó veel snelheid door de bochten. Ik vond het echt een voorrecht om hierin te mogen rijden en ben blij met de progressie die ik gedurende de dag heb geboekt. Het verbaasde me hoe snel ik me op mijn gemak voelde in de auto. Een enorm dankwoord richting Mercedes voor deze uniek en speciale mogelijkheid.”